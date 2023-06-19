Чарочкина (Извекова) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1892
Бракосочетание
11.11.1909
Рождение ребёнка
18.04.1913
Дочь: Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Чарочкин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Чарочкин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
03.01.1918
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Чарочкин Алексей Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно