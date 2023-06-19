Чарочкина (Извекова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарочкина (Извекова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1892

Отец: Извеков Василий Григорьевич

Мать: Извекова Мария Пантелеймоновна

Бракосочетание
11.11.1909

Муж: Чарочкин Алексей Максимович

Рождение ребёнка
18.04.1913

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Чарочкин Алексей Максимович

Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Чарочкин Алексей Максимович

Рождение ребёнка
03.01.1918

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Чарочкин Алексей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно