Румянцева (Гаранцева) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Гаранцева) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.01.1920

Дата смерти

15.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920

Отец: Гаранцев Алексей

Мать: Гаранцева Екатерина Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
06.12.1941

Сын: Румянцев Рафаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1949

Дочь: Кузьмина Зина

Отец ребёнка: не указан

Россия
Рождение ребёнка
07.12.1952

Дочь: Гайбалова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Россия
Смерть
15.04.1997
Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
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