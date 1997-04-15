Румянцева (Гаранцева) Ольга Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.01.1920
Дата смерти15.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920
Отец: Гаранцев Алексей
Россия
Рождение ребёнка
06.12.1941
Сын: Румянцев Рафаил Николаевич
Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1949
Дочь: Кузьмина Зина
Россия
Рождение ребёнка
07.12.1952
Дочь: Гайбалова Людмила Ивановна
Россия
Смерть
15.04.1997
Похороны
Неизвестно