Гаранцева (Агафонова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранцева (Агафонова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

д. Марфино, Палкинского с/совета

Дата рождения

28.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Марфино, Палкинского с/совета
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гаранцев Владимир

Отец ребёнка: Гаранцев Алексей

Рождение ребёнка
14.01.1920

Дочь: Румянцева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Гаранцев Алексей

Россия
Рождение ребёнка
20.12.1922

Дочь: Олейник Мария

Отец ребёнка: Гаранцев Алексей

Рождение ребёнка
29.02.1924

Сын: Гаранцев Демьян Алексеевич

Отец ребёнка: Гаранцев Алексей

Рождение ребёнка
07.05.1926

Сын: Гаранцев Леонид

Отец ребёнка: Гаранцев Алексей

Рождение ребёнка
17.10.1932

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Гаранцев Алексей

Рождение ребёнка
04.03.1935

Дочь: Фомина Нина

Отец ребёнка: Гаранцев Алексей

Смерть
Неизвестно
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