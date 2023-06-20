Гаранцева (Агафонова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияд. Марфино, Палкинского с/совета
Дата рождения28.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гаранцев Владимир
Отец ребёнка: Гаранцев Алексей
Рождение ребёнка
14.01.1920
Дочь: Румянцева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Гаранцев Алексей
Россия
Рождение ребёнка
20.12.1922
Дочь: Олейник Мария
Отец ребёнка: Гаранцев Алексей
Рождение ребёнка
29.02.1924
Сын: Гаранцев Демьян Алексеевич
Отец ребёнка: Гаранцев Алексей
Рождение ребёнка
07.05.1926
Сын: Гаранцев Леонид
Отец ребёнка: Гаранцев Алексей
Рождение ребёнка
17.10.1932
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Гаранцев Алексей
Рождение ребёнка
04.03.1935
Дочь: Фомина Нина
Отец ребёнка: Гаранцев Алексей
Смерть
Неизвестно