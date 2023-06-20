Гаранцев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Гаранцев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранцев Юра
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранцев Виктор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранцев Алексей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранцев Вова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубочкина Валентина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нетужилова Галина
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно