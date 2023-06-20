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Гаранцев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гаранцев Алексей

Мать: Гаранцева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранцев Юра

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранцев Виктор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранцев Алексей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранцев Вова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубочкина Валентина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нетужилова Галина

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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