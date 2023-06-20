?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранцев Юра
Отец ребёнка: Гаранцев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранцев Виктор
Отец ребёнка: Гаранцев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранцев Алексей
Отец ребёнка: Гаранцев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранцев Вова
Отец ребёнка: Гаранцев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубочкина Валентина
Отец ребёнка: Гаранцев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нетужилова Галина
Отец ребёнка: Гаранцев Владимир