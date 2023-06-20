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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранцев Юра

Отец ребёнка: Гаранцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранцев Виктор

Отец ребёнка: Гаранцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранцев Алексей

Отец ребёнка: Гаранцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранцев Вова

Отец ребёнка: Гаранцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубочкина Валентина

Отец ребёнка: Гаранцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нетужилова Галина

Отец ребёнка: Гаранцев Владимир

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