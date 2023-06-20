Кузьмина (Румянцева) Зина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Румянцева) Зина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1949

Отец: не указан

Мать: Румянцева Ольга Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
19.10.1967

Сын: Косарев Алексей

Отец ребёнка: Косарев Александр

Рождение ребёнка
10.09.1971

Дочь: Морозова Света

Отец ребёнка: Косарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Косарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Александр

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