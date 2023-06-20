Кузьмина (Румянцева) Зина
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.04.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1949
Россия
Рождение ребёнка
19.10.1967
Сын: Косарев Алексей
Отец ребёнка: Косарев Александр
Рождение ребёнка
10.09.1971
Дочь: Морозова Света
Отец ребёнка: Косарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Косарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косарев Александр