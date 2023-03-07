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Пётр Тимофеев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

03.05.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Новиков Тимофей Архипов

Мать: Параскева Петрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Елена Ильина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.04.1785

Дочь: Агрипина (Аграфена) Петрова

Мать ребёнка: Елена Ильина

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Елена Ильина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1795

Дочь: Аксинья (Ксения) Петрова

Мать ребёнка: Елена Ильина

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Елена Ильина

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Сергей Петров

Мать ребёнка: Елена Ильина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ильина

Смерть
03.05.1807
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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