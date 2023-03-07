Пётр Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти03.05.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Новиков Тимофей Архипов
Мать: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Елена Ильина
Рождение ребёнка
19.04.1785
Дочь: Агрипина (Аграфена) Петрова
Мать ребёнка: Елена Ильина
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Елена Ильина
Рождение ребёнка
15.02.1795
Дочь: Аксинья (Ксения) Петрова
Мать ребёнка: Елена Ильина
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Елена Ильина
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сергей Петров
Мать ребёнка: Елена Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ильина
Смерть
03.05.1807