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Параскева Петрова

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Место рождения

сельцо Житеевка Мещёвского уезда Калужского наместничества

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Житеевка Мещёвского уезда Калужского наместничества
Рождение ребёнка
1763

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Новиков Тимофей Архипов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Новиков Тимофей Архипов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Новиков Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Новиков Тимофей Архипов

Смерть
Неизвестно
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