Параскева Петрова
Место рождениясельцо Житеевка Мещёвского уезда Калужского наместничества
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Житеевка Мещёвского уезда Калужского наместничества
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Новиков Тимофей Архипов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Новиков Тимофей Архипов
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Новиков Тимофей Архипов
Смерть
Неизвестно