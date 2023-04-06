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Елена Ильина

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.04.1785

Дочь: Агрипина (Аграфена) Петрова

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1795

Дочь: Аксинья (Ксения) Петрова

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Сергей Петров

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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