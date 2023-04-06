Елена Ильина
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Рождение ребёнка
19.04.1785
Дочь: Агрипина (Аграфена) Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Рождение ребёнка
15.02.1795
Дочь: Аксинья (Ксения) Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сергей Петров
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Тимофеев
Смерть
Неизвестно