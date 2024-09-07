Зелепукин Конон Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Зелепукин Ерофей Спиридонович
Мать: не указана
Сын: Зелепукин Павел Кононович
Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна
Сын: Зелепукин Константин Кононович
Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна
Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Наталия Кононовна
Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна
Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Евдокия Кононовна
Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна
Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна
Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна
Сын: Зелепукин Тимофей Кононович
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна
Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Ирина Кононовна
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна
Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Матрона Кононовна
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна
Сын: Зелепукин Андрей Кононович
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна