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Зелепукин Конон Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Зелепукин Ерофей Спиридонович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.03.1858

Жена: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1860

Сын: Зелепукин Павел Кононович

Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1861

Сын: Зелепукин Константин Кононович

Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1862

Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Наталия Кононовна

Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1865

Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Евдокия Кононовна

Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1867

Сын: Зелепукин Леон Кононович

Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1869

Сын: Зелепукин Иван Кононович

Мать ребёнка: Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
15.09.1871

Жена: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1873

Сын: Зелепукин Тимофей Кононович

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1875

Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Ирина Кононовна

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1875

Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Матрона Кононовна

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1876

Сын: Зелепукин Андрей Кононович

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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