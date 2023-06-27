Зелепукин Ерофей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Бракосочетание
19.10.1823
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Зелепукина Матрона Ерофеевна
Мать ребёнка: Зелепукина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Зелепукина Ефимия Ерофеевна
Мать ребёнка: Зелепукина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Зелепукин Филипп Ерофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1845
Дочь: Зелепукина Акилина Ерофеевна
Мать ребёнка: Зелепукина Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно