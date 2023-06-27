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Зелепукин Ерофей Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Зелепукин Спиридон Ефимович

Мать: Зелепукина Фекла Федоровна

Бракосочетание
19.10.1823

Жена: Зелепукина Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Зелепукина Матрона Ерофеевна

Мать ребёнка: Зелепукина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Зелепукина Ефимия Ерофеевна

Мать ребёнка: Зелепукина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Зелепукин Филипп Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1845

Дочь: Зелепукина Акилина Ерофеевна

Мать ребёнка: Зелепукина Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно