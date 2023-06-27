Зелепукина Фекла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Зелепукин Ерофей Спиридонович
Отец ребёнка: Зелепукин Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
Около 12.04.1813
Сын: Зелепукин Семен Спиридонович
Отец ребёнка: Зелепукин Спиридон Ефимович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно