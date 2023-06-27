Зелепукина Фекла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗелепукина Фекла Федоровна

Зелепукина Фекла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Зелепукин Ерофей Спиридонович

Отец ребёнка: Зелепукин Спиридон Ефимович

Рождение ребёнка
Около 12.04.1813

Сын: Зелепукин Семен Спиридонович

Отец ребёнка: Зелепукин Спиридон Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелепукин Спиридон Ефимович

Смерть
Неизвестно