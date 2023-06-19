Зелепукин Семен Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 12.04.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.04.1813
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Зелепукина Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Зелепукина Ефимия Савельевна
Рождение ребёнка
02.02.1852
Дочь: Зелепукина Мария Семеновна
Мать ребёнка: Зелепукина Ефимия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно