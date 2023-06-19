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Зелепукин Семен Спиридонович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 12.04.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.04.1813

Отец: Зелепукин Спиридон Ефимович

Мать: Зелепукина Фекла Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Зелепукина Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Зелепукина Ефимия Савельевна

Рождение ребёнка
02.02.1852

Дочь: Зелепукина Мария Семеновна

Мать ребёнка: Зелепукина Ефимия Савельевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелепукина Ефимия Савельевна

Смерть
Неизвестно