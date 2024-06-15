Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 или 1841
Дата смерти29.07.1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1841
Отец: Макушин Леонтий Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.03.1858
Рождение ребёнка
09.01.1860
Сын: Зелепукин Павел Кононович
Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич
Рождение ребёнка
20.05.1861
Сын: Зелепукин Константин Кононович
Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич
Рождение ребёнка
18.08.1862
Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Наталия Кононовна
Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич
Рождение ребёнка
07.03.1865
Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Евдокия Кононовна
Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич
Рождение ребёнка
14.06.1867
Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич
Рождение ребёнка
04.05.1869
Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич
Смерть
29.07.1871