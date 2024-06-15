Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна

Зелепукина (Макушина) Феодосия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 или 1841

Дата смерти

29.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1841

Отец: Макушин Леонтий Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.03.1858

Муж: Зелепукин Конон Ерофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1860

Сын: Зелепукин Павел Кононович

Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1861

Сын: Зелепукин Константин Кононович

Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1862

Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Наталия Кононовна

Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1865

Дочь: Зелепукина (Зелепукина) Евдокия Кононовна

Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1867

Сын: Зелепукин Леон Кононович

Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1869

Сын: Зелепукин Иван Кононович

Отец ребёнка: Зелепукин Конон Ерофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.