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Косова Анна

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1827 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Косов Осип Львов

Отец ребёнка: Косов Лев Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Федора Львова

Отец ребёнка: Косов Лев Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Косов Алексей Львов

Отец ребёнка: Косов Лев Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Косов Иван Львов

Отец ребёнка: Косов Лев Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Назар Львов

Отец ребёнка: Косов Лев Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Аграфена Львова

Отец ребёнка: Косов Лев Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косов Лев Максимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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