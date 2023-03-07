Косова Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Косов Осип Львов
Отец ребёнка: Косов Лев Максимов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Федора Львова
Отец ребёнка: Косов Лев Максимов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Косов Алексей Львов
Отец ребёнка: Косов Лев Максимов
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Косов Иван Львов
Отец ребёнка: Косов Лев Максимов
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Назар Львов
Отец ребёнка: Косов Лев Максимов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Аграфена Львова
Отец ребёнка: Косов Лев Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косов Лев Максимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834