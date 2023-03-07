Косов Лев Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косов Лев Максимов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1757 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1827 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: Дарья Максимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Косов Осип Львов

Мать ребёнка: Косова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Федора Львова

Мать ребёнка: Косова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Косов Алексей Львов

Мать ребёнка: Косова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Косов Иван Львов

Мать ребёнка: Косова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Назар Львов

Мать ребёнка: Косова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Аграфена Львова

Мать ребёнка: Косова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1830
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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