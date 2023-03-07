Косов Лев Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: Дарья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Косов Осип Львов
Мать ребёнка: Косова Анна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Федора Львова
Мать ребёнка: Косова Анна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Косов Алексей Львов
Мать ребёнка: Косова Анна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Косов Иван Львов
Мать ребёнка: Косова Анна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Назар Львов
Мать ребёнка: Косова Анна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Аграфена Львова
Мать ребёнка: Косова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830