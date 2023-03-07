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Назар Львов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Косов Лев Максимов

Мать: Косова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Василиса Назарова

Мать ребёнка: Косова Нинила Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косова Нинила Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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