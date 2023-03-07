Назар Львов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Косов Лев Максимов
Мать: Косова Анна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Василиса Назарова
Мать ребёнка: Косова Нинила Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косова Нинила Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850