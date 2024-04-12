Косов Иван Львов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Косов Лев Максимов
Мать: Косова Анна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Косова Анна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Косов Федот Иванов
Мать ребёнка: Косова Анна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Косова Анна Антонова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Косова Анна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косова Анна Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850