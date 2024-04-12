Косов Иван Львов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосов Иван Львов

Косов Иван Львов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Косов Лев Максимов

Мать: Косова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Косова Анна Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Косов Федот Иванов

Мать ребёнка: Косова Анна Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Косова Анна Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Косова Анна Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косова Анна Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close