Рыжкова (Шевченко) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (Шевченко) Светлана Васильевна

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Место рождения

Россия, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское

Дата рождения

12.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1976

Отец: Рыжков Василий Степанович

Мать: Корякина Людмила Андреевна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское
Рождение ребёнка
06.03.2001

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Шевченко Андрей Игоревич

Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
24.08.2003

Сын: Шевченко Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Шевченко Андрей Игоревич

Россия, Приморский край, г. Владивосток
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