Рыжкова (Шевченко) Светлана Васильевна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское
Дата рождения12.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1976
Россия, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское
Рождение ребёнка
06.03.2001
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Шевченко Андрей Игоревич
Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
24.08.2003
Сын: Шевченко Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Шевченко Андрей Игоревич
Россия, Приморский край, г. Владивосток