Рыжков Василий Степанович
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Дата рождения18.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1952
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
12.04.1976
Дочь: Рыжкова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Корякина Людмила Андреевна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское
Рождение ребёнка
25.09.1981
Мать ребёнка: Корякина Людмила Андреевна
Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
25.09.1981
Сын: Рыжков Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Корякина Людмила Андреевна
Россия, Приморский край, г. Владивосток
Бракосочетание
Неизвестно