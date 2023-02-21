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Рыжков Василий Степанович

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Место рождения

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова

Дата рождения

18.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1952

Отец: Рыжков Степан Васильевич

Мать: Рыжкова Анастасия Павловна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
12.04.1976

Дочь: Рыжкова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Корякина Людмила Андреевна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское
Рождение ребёнка
25.09.1981

Сын: Рыжков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Корякина Людмила Андреевна

Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
25.09.1981

Сын: Рыжков Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Корякина Людмила Андреевна

Россия, Приморский край, г. Владивосток
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякина Людмила Андреевна

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