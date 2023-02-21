Рыжков Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжков Степан Васильевич

Рыжков Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова

Дата рождения

20.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918

Отец: Рыжков Василий Яковлевич

Мать: Бухарова Акулина Антиповна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
04.02.1950

Дочь: Зоя Степановна

Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
18.09.1952

Сын: Рыжков Василий Степанович

Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
22.08.1954

Дочь: Рыжкова Галина Степановна

Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Рождение ребёнка
01.05.1956

Дочь: Рыжкова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Рождение ребёнка
21.06.1958

Дочь: Рыжкова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close