Рыжков Степан Васильевич
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Дата рождения20.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
04.02.1950
Дочь: Зоя Степановна
Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
18.09.1952
Сын: Рыжков Василий Степанович
Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
22.08.1954
Дочь: Рыжкова Галина Степановна
Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Рождение ребёнка
01.05.1956
Дочь: Рыжкова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Рождение ребёнка
21.06.1958
Дочь: Рыжкова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Рыжкова Анастасия Павловна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово