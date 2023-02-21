Корякина (Рыжкова) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякина (Рыжкова) Людмила Андреевна

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Место рождения

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Вахова

Дата рождения

27.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Вахова
Рождение ребёнка
12.04.1976

Дочь: Рыжкова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович

Россия, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское
Рождение ребёнка
25.09.1981

Сын: Рыжков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович

Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
25.09.1981

Сын: Рыжков Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович

Россия, Приморский край, г. Владивосток
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Василий Степанович

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