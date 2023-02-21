Корякина (Рыжкова) Людмила Андреевна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Талицкий район, д. Вахова
Дата рождения27.05.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Вахова
Рождение ребёнка
12.04.1976
Дочь: Рыжкова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович
Россия, Свердловская область, Талицкий район, с. Завьяловское
Рождение ребёнка
25.09.1981
Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович
Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
25.09.1981
Сын: Рыжков Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович
Россия, Приморский край, г. Владивосток
Бракосочетание
Неизвестно