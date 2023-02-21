Шевченко Андрей Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Андрей Игоревич

Шевченко Андрей Игоревич

Место рождения

Россия, Приморский край, г. Владивосток

Дата рождения

11.06.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
06.03.2001

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Рыжкова Светлана Васильевна

Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
24.08.2003

Сын: Шевченко Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Рыжкова Светлана Васильевна

Россия, Приморский край, г. Владивосток
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close