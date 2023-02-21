Шевченко Андрей Игоревич
Место рожденияРоссия, Приморский край, г. Владивосток
Дата рождения11.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
06.03.2001
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Рыжкова Светлана Васильевна
Россия, Приморский край, г. Владивосток
Рождение ребёнка
24.08.2003
Сын: Шевченко Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Рыжкова Светлана Васильевна
Россия, Приморский край, г. Владивосток