(Горелова) Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горелова) Ирина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1905

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.11.1906

Сын: Герасимов Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.08.1911

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Герасимов Михаил Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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