(Горелова) Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1905
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.11.1906
Сын: Герасимов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.08.1911
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.11.1914
Сын: Герасимов Михаил Федорович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно