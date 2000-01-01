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(Герасимова) Надежда Федоровна
(Герасимова) Надежда Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1911
Дата смерти
29.12.1912
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Горелова) Ирина Тимофеевна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1911
Отец: не указан
Мать:
Ирина Тимофеевна
Смерть
29.12.1912
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