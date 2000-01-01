(Герасимова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Герасимова) Надежда Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1911

Дата смерти

29.12.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1911

Отец: не указан

Мать: Ирина Тимофеевна

Смерть
29.12.1912
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