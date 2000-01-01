Герасимов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914

Отец: не указан

Мать: Ирина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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