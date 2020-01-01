Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович
Место рожденияVysokie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1868
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Прокофьев Павел Маркиянович
Мать: не указана
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895
Сын: Прокофьев Абрам Ферапонтович
Мать ребёнка: Прокофьева Матрёна Семёновна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Колесова Марина Фарафоновна
Мать ребёнка: Прокофьева Матрёна Семёновна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909
Сын: Прокофьев Григорий Ферофанович
Мать ребёнка: Прокофьева Матрёна Семёновна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1921
Сын: Прокофьев Мефодий Ферофанович
Мать ребёнка: Прокофьева Матрёна Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Apidomy