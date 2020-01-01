Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович

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Место рождения

Vysokie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1868

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Прокофьев Павел Маркиянович

Мать: не указана

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895

Сын: Прокофьев Абрам Ферапонтович

Мать ребёнка: Прокофьева Матрёна Семёновна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Колесова Марина Фарафоновна

Мать ребёнка: Прокофьева Матрёна Семёновна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909

Сын: Прокофьев Григорий Ферофанович

Мать ребёнка: Прокофьева Матрёна Семёновна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1921

Сын: Прокофьев Мефодий Ферофанович

Мать ребёнка: Прокофьева Матрёна Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
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