Колесова (Прокофьева) Марина Фарафоновна
Место рожденияVysokie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1905
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесов Ефим Ермалаевич
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis