Колесова (Прокофьева) Марина Фарафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Прокофьева) Марина Фарафоновна

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Место рождения

Vysokie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1905

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович

Мать: Прокофьева Матрёна Семёновна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Ефим Ермалаевич

Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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