Прокофьева Матрёна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Матрёна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Прокофьев Абрам Ферапонтович

Отец ребёнка: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Колесова Марина Фарафоновна

Отец ребёнка: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909

Сын: Прокофьев Григорий Ферофанович

Отец ребёнка: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1921

Сын: Прокофьев Мефодий Ферофанович

Отец ребёнка: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1923
Похороны
Неизвестно
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