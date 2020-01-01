Прокофьева Матрёна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Прокофьев Абрам Ферапонтович
Отец ребёнка: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Колесова Марина Фарафоновна
Отец ребёнка: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909
Сын: Прокофьев Григорий Ферофанович
Отец ребёнка: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1921
Сын: Прокофьев Мефодий Ферофанович
Отец ребёнка: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1923
Похороны
Неизвестно
Apidomy