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Прокофьев Григорий Ферофанович

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Место рождения

Vysokie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1909

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Прокофьев Ферофантий (Ферапонт) Павлович

Мать: Прокофьева Матрёна Семёновна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Александра Никифоровна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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