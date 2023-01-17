Прокофьев Григорий Ферофанович
Место рожденияVysokie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1909
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокофьева Александра Никифоровна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis