Прокофьева (Демидова) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьева (Демидова) Александра Никифоровна

Прокофьева (Демидова) Александра Никифоровна

avatar

Место рождения

Mirklishki, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1912

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Mirklishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Григорий Ферофанович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close