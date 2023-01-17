Прокофьева (Демидова) Александра Никифоровна
Место рожденияMirklishki, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1912
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Mirklishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Григорий Ферофанович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis