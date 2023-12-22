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Рыбалка Никифор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

31.07.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбалка Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбалка) Иустиния Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.07.1885 ст.
катар желудка
Похороны
01.08.1885 ст.
Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Успенская церковь слободы Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния

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