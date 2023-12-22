Рыбалка Никифор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти31.07.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбалка) Иустиния Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Рыбалка Алексей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.07.1885 ст.
катар желудка
Похороны
01.08.1885 ст.
Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Успенская церковь слободы Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния