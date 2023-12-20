(Рыбалка) Иустиния Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Рыбалка Никифор Данилович
Мать: не указана
Восприемник
19.01.1877 ст.
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Стала восприемником при крещении Марии, дочери Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
31.07.1880 ст.
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Стала восприемником при крещении Евдокима, сына Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
30.04.1883 ст.
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Стала восприемником при крещении Иакова, сына Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
25.12.1885 ст.
Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Успенская церковь слободы Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния. Стала восприемником при крещении Мелании, дочери Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
02.03.1889 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Стала восприемником при крещении Вячеслава, сына Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
23.01.1892 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния Стала восприемником при крещении Вячеслава, сына Любови Лукиановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
30.09.1894 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Стала восприемником при крещении Александра, сына Любови Лукиановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
02.11.1896 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Стала восприемником при крещении Анны, дочери Любови Лукиановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
11.01.1901 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния Стала восприемником при крещении Вячеслава, сына Любови Лукиановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
21.07.1903 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Стала восприемником при крещении Николая, сына Любови Лукиановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
13.02.1906 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Стала восприемником при крещении Вячеслава, сына Любови Лукиановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Смерть
Неизвестно