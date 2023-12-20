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Рыбалка Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбалка Никифор Данилович

Мать: не указана

Восприемник
19.01.1877 ст.
Куяновка, Сумська область
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Стал восприемником при крещении Марии, дочери Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
31.07.1880 ст.
Куяновка, Сумська область
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Стал восприемником при крещении Евдокима, сына Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
30.04.1883 ст.
Куяновка, Сумська область
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Стал восприемником при крещении Иакова, сына Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
25.12.1885 ст.
Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Успенская церковь слободы Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния. Стал восприемником при крещении Мелании, дочери Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Смерть
Неизвестно
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