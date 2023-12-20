Рыбалка Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбалка Никифор Данилович
Восприемник
19.01.1877 ст.
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Стал восприемником при крещении Марии, дочери Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
31.07.1880 ст.
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Стал восприемником при крещении Евдокима, сына Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
30.04.1883 ст.
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Стал восприемником при крещении Иакова, сына Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Восприемник
25.12.1885 ст.
Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Успенская церковь слободы Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния. Стал восприемником при крещении Мелании, дочери Варвары Иоановны и Алексея Никифоровича Рыбалка
Смерть
Неизвестно