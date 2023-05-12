Бутенко (Шелест) Дарья Петровна
Место рожденияБелая Церковь, Киевская, Украина
Дата рождения1900
Дата смерти1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шелист Петр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заворотько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бутенко) Валентина
Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутенко Анатолий
Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Савельевна
Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бутенко) Галина
Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович
Работа или профессия
Неизвестно
Няня у начальника станции Вяземский
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бутенко Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович
Рождение ребёнка
17.03.1919
Сын: Бутенко Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бутенко Николай Савельевич
Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович
Рождение ребёнка
24.08.1931
Сын: Бутенко Владимир
Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович
Смерть
1989