Бутенко (Шелест) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко (Шелест) Дарья Петровна

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Место рождения

Белая Церковь, Киевская, Украина

Дата рождения

1900

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шелист Петр Данилович

Мать: Шелест Харитина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заворотько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бутенко) Валентина

Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Анатолий

Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Савельевна

Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бутенко) Галина

Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович

Работа или профессия
Неизвестно
Няня у начальника станции Вяземский
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бутенко Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
17.03.1919

Сын: Бутенко Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бутенко Николай Савельевич

Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.08.1931

Сын: Бутенко Владимир

Отец ребёнка: Бутенко Савва Пантелеймонович

Смерть
1989
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край

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