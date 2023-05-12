Бутенко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутенко Савва Пантелеймонович

Мать: Бутенко Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Саша

Мать ребёнка: Бутенко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Бутенко Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутенко Ирина

Смерть
Неизвестно
Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
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