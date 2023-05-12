Бутенко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутенко Саша
Мать ребёнка: Бутенко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Бутенко Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутенко Ирина
Смерть
Неизвестно
Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край