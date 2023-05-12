Шелест Харитина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелест Харитина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1877

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1877

Отец: Шелест Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бутенко Дарья Петровна

Отец ребёнка: Шелист Петр Данилович

Белая Церковь, Киевская, Украина
Рождение ребёнка
05.01.1909

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Шелист Петр Данилович

Тигровка Хабаровский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шелест Филипп

Отец ребёнка: Шелист Петр Данилович

Тигровый Хабаровский край
Смерть
1964
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