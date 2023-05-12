Шелест Харитина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1877
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1877
Отец: Шелест Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бутенко Дарья Петровна
Отец ребёнка: Шелист Петр Данилович
Белая Церковь, Киевская, Украина
Рождение ребёнка
05.01.1909
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Шелист Петр Данилович
Тигровка Хабаровский край
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шелест Филипп
Отец ребёнка: Шелист Петр Данилович
Тигровый Хабаровский край
Смерть
1964