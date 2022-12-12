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Ребинин Адриан Кузьмич

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Место рождения

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.08.1848 ст.

Дата смерти

01.02.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1848 ст.

Отец: Ребянин Косьма Васильевич

Мать: Дарья Иванова

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.01.1873 ст.

Жена: Ребинина Феодосия Панкратиевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.

Дочь: Яшина Мария Адриановна

Мать ребёнка: Ребинина Феодосия Панкратиевна

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.02.1913 ст.
Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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