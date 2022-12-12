Ребинин Адриан Кузьмич
Место рождения
Дата рождения19.08.1848 ст.
Дата смерти01.02.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1848 ст.
Отец: Ребянин Косьма Васильевич
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
21.01.1873 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.
Дочь: Яшина Мария Адриановна
Мать ребёнка: Ребинина Феодосия Панкратиевна
Смерть
01.02.1913 ст.