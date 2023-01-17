Ребинина Феодосия Панкратиевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1851 ст.
Дата смерти13.03.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1851 ст.
Отец: Панкратий Павлов
Мать: Евдокия Петрова
Бракосочетание
21.01.1873 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.
Дочь: Яшина Мария Адриановна
Отец ребёнка: Ребинин Адриан Кузьмич
Смерть
13.03.1911 ст.