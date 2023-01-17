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Ребинина Феодосия Панкратиевна

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Место рождения

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.05.1851 ст.

Дата смерти

13.03.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1851 ст.

Отец: Панкратий Павлов

Мать: Евдокия Петрова

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.01.1873 ст.

Муж: Ребинин Адриан Кузьмич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.

Дочь: Яшина Мария Адриановна

Отец ребёнка: Ребинин Адриан Кузьмич

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.03.1911 ст.
Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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