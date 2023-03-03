Белохонова (Жигульская) Ольга Валентиновна
Место рождениясело Дружба Алейский район Алтайский край
Дата рождения28.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1965
село Дружба Алейский район Алтайский край
Бракосочетание
03.12.1983
г. Мичуринск Тамбовская область
Бракосочетание
03.12.1983
Муж: не указан
г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1986
Дочь: Белохонова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Белохонова Владимир Степанович
г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.01.1999
Дочь: Белохонова Яна Владимировна
Отец ребёнка: Белохонова Владимир Степанович
г.Орел