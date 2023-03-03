Белохонова (Жигульская) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белохонова (Жигульская) Ольга Валентиновна

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Место рождения

село Дружба Алейский район Алтайский край

Дата рождения

28.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1965

Отец: Жигульский Валентин Григорьевич

Мать: Жигульская Лидия Петровна

село Дружба Алейский район Алтайский край
Бракосочетание
03.12.1983

Муж: Белохонова Владимир Степанович

г. Мичуринск Тамбовская область
Бракосочетание
03.12.1983

Муж: не указан

г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1986

Дочь: Белохонова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Белохонова Владимир Степанович

г. Мичуринск Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.01.1999

Дочь: Белохонова Яна Владимировна

Отец ребёнка: Белохонова Владимир Степанович

г.Орел
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