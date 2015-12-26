Жигульская (Попова) Лидия Петровна
Место рожденияст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Дата рождения12.03.1937
Дата смерти26.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1937
Отец: Михаил
Мать: Попова Анна Максимовна
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
05.02.1959
г. Калиниград
Рождение ребёнка
03.11.1962
Дочь: Шейкина Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
село Дружба Алейский район Алтайский край
Рождение ребёнка
28.09.1965
Дочь: Белохонова Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Жигульский Валентин Григорьевич
село Дружба Алейский район Алтайский край
Смерть
26.12.2015
г. Орел Орловская область