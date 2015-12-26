Жигульская (Попова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигульская (Попова) Лидия Петровна

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Место рождения

ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область

Дата рождения

12.03.1937

Дата смерти

26.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1937

Отец: Михаил

Мать: Попова Анна Максимовна

ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
05.02.1959

Муж: Жигульский Валентин Григорьевич

г. Калиниград
Рождение ребёнка
03.11.1962

Дочь: Шейкина Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

село Дружба Алейский район Алтайский край
Рождение ребёнка
28.09.1965

Дочь: Белохонова Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Жигульский Валентин Григорьевич

село Дружба Алейский район Алтайский край
Смерть
26.12.2015
г. Орел Орловская область
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