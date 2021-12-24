Жигульский Валентин Григорьевич
Место рожденияст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Дата рождения21.10.1937
Дата смерти24.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1937
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
05.02.1959
г. Калиниград
Рождение ребёнка
28.09.1965
Дочь: Белохонова Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Жигульская Лидия Петровна
село Дружба Алейский район Алтайский край
Смерть
24.12.2021
г. Орел Орловская область