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Жигульский Валентин Григорьевич

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Место рождения

ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область

Дата рождения

21.10.1937

Дата смерти

24.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1937

Отец: Жигульский Григорий Иванович

Мать: Жигульская Матрена Дмитриевна

ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
05.02.1959

Жена: Жигульская Лидия Петровна

г. Калиниград
Рождение ребёнка
28.09.1965

Дочь: Белохонова Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Жигульская Лидия Петровна

село Дружба Алейский район Алтайский край
Смерть
24.12.2021
г. Орел Орловская область
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