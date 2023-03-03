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Жигульский Григорий Иванович

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Место рождения

село Топки Троекуровский район Липецкая область

Дата рождения

22.01.1901

Дата смерти

28.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1901

Отец: Жегулский Иван Дмитриевич

Мать: Жегулская Анна Селиверстовна

село Топки Троекуровский район Липецкая область
Бракосочетание
04.07.1936

Жена: Жигульская Матрена Дмитриевна

ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
04.07.1936

Жена: не указана

станция Кочетовка ЦЧО
Рождение ребёнка
21.10.1937

Сын: Жигульский Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Жигульская Матрена Дмитриевна

ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Жигульский Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Жигульская Матрена Дмитриевна

ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Смерть
28.06.1970
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
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