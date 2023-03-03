Жигульский Григорий Иванович
Место рождениясело Топки Троекуровский район Липецкая область
Дата рождения22.01.1901
Дата смерти28.06.1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1901
село Топки Троекуровский район Липецкая область
Бракосочетание
04.07.1936
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
04.07.1936
Жена: не указана
станция Кочетовка ЦЧО
Рождение ребёнка
21.10.1937
Сын: Жигульский Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Жигульская Матрена Дмитриевна
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Жигульский Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Жигульская Матрена Дмитриевна
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Смерть
28.06.1970
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область