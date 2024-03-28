Овечкина Аксенья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Овечкин Елистрат Саввинович
Отец ребёнка: Овечкин Савва Авраамович
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Абашкова (Овечкина) Екатерина Саввиновна
Отец ребёнка: Овечкин Савва Авраамович
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Овечкина Домна Саввиновна
Отец ребёнка: Овечкин Савва Авраамович
Смерть
Неизвестно