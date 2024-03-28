Овечкин Савва Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкин Савва Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечкина Аксенья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Овечкин Елистрат Саввинович

Мать ребёнка: Овечкина Аксенья

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Абашкова (Овечкина) Екатерина Саввиновна

Мать ребёнка: Овечкина Аксенья

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Овечкина Домна Саввиновна

Мать ребёнка: Овечкина Аксенья

Смерть
Неизвестно

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