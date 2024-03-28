Овечкин Савва Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овечкина Аксенья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Овечкин Елистрат Саввинович
Мать ребёнка: Овечкина Аксенья
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Абашкова (Овечкина) Екатерина Саввиновна
Мать ребёнка: Овечкина Аксенья
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Овечкина Домна Саввиновна
Мать ребёнка: Овечкина Аксенья
Смерть
Неизвестно