Абашкова (Овечкина) Екатерина Саввиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашкова (Овечкина) Екатерина Саввиновна

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Овечкин Савва Авраамович

Мать: Овечкина Аксенья

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашков Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1836

Дочь: Стерлягова (Абашкова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Абашков Федор Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1838

Сын: Абашков Иван Федорович

Отец ребёнка: Абашков Федор Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1841

Дочь: Орлова (Абашкова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Абашков Федор Иванович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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