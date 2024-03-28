Абашкова (Овечкина) Екатерина Саввиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Овечкин Савва Авраамович
Мать: Овечкина Аксенья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1836
Дочь: Стерлягова (Абашкова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Абашков Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1838
Отец ребёнка: Абашков Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1841
Дочь: Орлова (Абашкова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Абашков Федор Иванович
Смерть
Неизвестно