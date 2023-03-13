Шилкина Авдотья Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилкинъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шилкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Шилкинъ Спиридонъ
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Семавина Серебрякова (Шилкина) Фекла
Отец ребёнка: Шилкинъ Спиридонъ