Шилкина Авдотья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина Авдотья Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкинъ Спиридонъ

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шилкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Шилкинъ Спиридонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Семавина Серебрякова (Шилкина) Фекла

Отец ребёнка: Шилкинъ Спиридонъ

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