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Шилкинъ Спиридонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Шилкинъ Федоръ

Мать: Шилкина Дарья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилкина Авдотья Борисова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шилкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Шилкина Авдотья Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Семавина Серебрякова (Шилкина) Фекла

Мать ребёнка: Шилкина Авдотья Борисова

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