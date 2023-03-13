Шилкинъ Спиридонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Шилкинъ Федоръ
Мать: Шилкина Дарья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилкина Авдотья Борисова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шилкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Шилкина Авдотья Борисова
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Семавина Серебрякова (Шилкина) Фекла
Мать ребёнка: Шилкина Авдотья Борисова