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Шилкинъ Степанъ

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Шилкинъ Спиридонъ

Мать: Шилкина Авдотья Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.11.1786

Жена: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Шилкина) Марья

Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1791

Сын: Шилкинъ Савелий

Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шилкинъ Андрей

Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
30.07.1794

Дочь: (Шилкина) Авдотья

Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1795

Сын: Шилкинъ Яковъ

Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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