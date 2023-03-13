Шилкинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Шилкинъ Спиридонъ
Мать: Шилкина Авдотья Борисова
Бракосочетание
01.11.1786
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Шилкина) Марья
Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
24.04.1791
Сын: Шилкинъ Савелий
Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шилкинъ Андрей
Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
30.07.1794
Дочь: (Шилкина) Авдотья
Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
07.10.1795
Сын: Шилкинъ Яковъ
Мать ребёнка: Шилкина (Кляпинина) Ирина Григорьева