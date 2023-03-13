Семавина Серебрякова (Шилкина) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Шилкинъ Спиридонъ
Мать: Шилкина Авдотья Борисова
Бракосочетание
22.04.1789
Муж: Серебряковъ Антонъ
Бракосочетание
21.01.1791
Муж: Семавинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
09.10.1792
Дочь: (Семавина) Пелагея
Отец ребёнка: Семавинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Семавина) Орина
Отец ребёнка: Семавинъ Филиппъ