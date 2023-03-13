Семавина Серебрякова (Шилкина) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семавина Серебрякова (Шилкина) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Шилкинъ Спиридонъ

Мать: Шилкина Авдотья Борисова

Бракосочетание
22.04.1789

Муж: Серебряковъ Антонъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1791

Муж: Семавинъ Филиппъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1792

Дочь: (Семавина) Пелагея

Отец ребёнка: Семавинъ Филиппъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Семавина) Орина

Отец ребёнка: Семавинъ Филиппъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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